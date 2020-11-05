На Киевской ГАЭС после реконструкции введен в промышленную эксплуатацию гидроагрегат

На Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) завершился процесс опытной эксплуатации гидроагрегата №6. После этого оборудование было введено в промышленную эксплуатацию.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы “Укргидроэнерго”.

“Во время плановой реконструкции агрегат получил новое гидротурбинное оборудование, включая рабочее колесо, турбинный подшипник и направляющий аппарат. Специалисты восстановили сервомоторы управления направляющим аппаратом, а также заменили вспомогательное оборудование, в том числе систему технического водоснабжения с обновлением всех коллекторов, необходимых для охлаждения гидроагрегата. Также, в объем работ по реконструкции генератора вошла полная замена обмотки статора и ротора”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что после реконструкции общая установленная мощность гидроагрегата возросла на 5,8 МВт и сейчас составляет 46,8 МВт.

Директор филиала “Каскад Киевская ГЭС и ГАЭС” Ярослав Касьянюк отметил, что в результате реконструкции была увеличена мощность гидроагрегата и его КПД, также теперь он не будет загрязнять маслом Днепр.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование энергетики и рынка коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новую методику тарифообразования для операторов систем распределения электроэнергии – так называемое RAB-регулирование. Установлены, в частности, нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно. Это приведет к новому повышению тарифов на электроэнергию.

Фото: пресс-служба “Укргидроэнерго”