SAIL сообщила о росте продаж металлопроката на 21%

SAIL сообщила о росте продаж металлопроката на 21%

Индийская государственная металлургическая компания Steel Authority of India Ltd (SAIL) сообщила о 21-процентном росте продаж металлопроката до 1,341 миллиона тонн в октябре 2020 года.

В заявлении SAIL говорится, что в том же месяце 2019 года объем продаж компании составил 1,113 миллиона тонн. Продажи и экспорт компании на внутреннем рынке составили 1,341 миллиона тонн против 1,113 млн тонн за соответствующий период прошлого года (АППГ), говорится в сообщении.

Это лучший показатель за всю историю компании, добавили в SAIL.

«Производство необработанной стали и выпуск товарной стали также существенно выросли на 14% и составили 1,446 и 1,347 миллиона ??тонн соответственно в течение месяца по сравнению с АППГ», - говорится в сообщении.

Председатель правления SAIL Анил Кумар Чаудхари (Anil Kumar Chaudhary) сказал: «Начиная с июня компания постоянно демонстрирует высокие показатели продаж. SAIL полна решимости продолжить эту полосу роста».

SAIL, находящийся под административным контролем Министерства стали, является крупнейшим производителем стали в Индии.

МинПром по материалам Steelland

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