Налог на недвижимость заставят платить всех: Минфин рассказал о деталях

В Украине хотят изменить налог на недвижимость. Его планируют считать не от площади жилья, а от его стоимости. Об этом рассказал в интервью «Минфину» министр финансов Сергей Марченко.

Налог на недвижимость заставят платить всех: Минфин рассказал о деталях
фото: Сергей Владыкин

Современный подход

По словам министра финансов, на сегодня в Украине рынок недвижимости почти не облагается налогом, а потому подход однозначно надо менять.

В целом он поддерживает идею с привязкой к стоимости недвижимости. В то же время подчеркивает ее проблемные моменты, а именно: кто и как будет формировать цену на жилье и где она будет определяться.

«Оценить рыночную стоимость объекта недвижимости сейчас можно только в процессе купли-продажи. И зависит цена от огромного количества факторов — района, этажности, инфраструктуры, даже панорамы из окна. Кто будет заниматься этим вопросом?», – размышляет Марченко.

Как вариант, министр предлагает привлечь органы местного самоуправления. Им придется создавать отдельные учреждения, которые будут определять стоимость жилья.

Что предлагают изменить

Недавно в Раду подан законопроект, который предусматривает изменение налога на недвижимость.

Предлагается определить базой налогообложения оценочную стоимость недвижимости или его части, определенной субъектом оценочной деятельности в соответствии с законодательством.

Массовая оценка недвижимости в пределах населенного пункта, результаты которой используются для целей налогообложения, проводится раз в пять лет, за пределами населенных пунктов – раз в 10 лет.

Для нововведенного объекта недвижимости базой налогообложения является оценочная стоимость на дату вступления в право собственности на объект.

Ставка налога для жилой и нежилой недвижимости устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от расположения и типа недвижимости и составляет соответственно не более 0,2% и 0,3% от оценочной стоимости объекта за 1 кв. м.

Законопроект также предусматривает исключение всех льгот по уплате налога на недвижимость. Не облагать налогом предлагают только жилую недвижимость пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, несовершеннолетних и недееспособных лиц, при условии, что они владеют лишь одним объектом недвижимости и его оценочная стоимость не превышает 300 (для городов более 1 млн жителей) и 100 (менее 1 млн) минимальных зарплат для квартир, и соответственно 600 и 250 «минималок» для домов.

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