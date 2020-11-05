Tata Steel заявила о 100% загрузке мощностей в Индии

Как сообщает Business Standard, по словам генерального и управляющего директора Т.В. Нарендрана, компания Tata Steel вернулась к 100%-ой загрузке производственных мощностей в Индии, а ее зарубежные заводы также приближаются к нормальному производству.



Выступая во время программы LeaderSpeak AIMA, госп.Нарендран отметил, что заводы компании в Индии, Сингапуре и Таиланде почти полностью загружены, а ее заводы в Великобритании и Нидерландах вернулись к производственной мощности на 70-80%.



"В следующем году будет наблюдаться высокий спрос на сталь", - сказал он.



По его словам, в настоящее время продажи стали в Индии могут снизиться на 20%, но быстрое восстановление Китая помогает мировой сталелитейной промышленности.



Нарендран утверждал, что Tata Steel и другие индийские производители стали смогли восстановиться после первоначальной блокировки, экспортируя сталь в Китай , который резко восстановился после апреля.



Однако с восстановлением собственного производства стали в Китае и восстановлением внутреннего спроса на сталь в Индии Tata Steel больше не экспортирует сталь в Китай , добавил он.



Tata Steel отреагировала на ухудшение геополитических отношений между Индией и Китаем, начав процесс выявления альтернативных источников расходных материалов и основного оборудования.



"Мы хотим избежать геополитической уязвимости, даже если нам придется доплачивать на 20-30%", - сказал он, добавив, что даже если завтра отношения между Индией и Китаем улучшатся, у Tata Steel все равно будут альтернативные поставщики.



