Саудовская Аравия готовится повысить цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия готовится повысить цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в декабре повысит цены на нефть для покупателей из Европы, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Сорт Arab Heavy для клиентов из стран северо-западной Европы - на 1 долл. за баррель. В результате он будет стоить на 1,3 долл. за баррель меньше марки Brent. Цены на остальные сорта для покупателей из государств Средиземноморья и СЗЕ увеличатся на 0,4-0,6 долл. за баррель.

Для клиентов из США цены всех сортов саудовской нефти в декабре снизится 0,2 долл. за баррель.

Цены на "легкую" нефть для покупателей из Азии будут ниже на 0,1-0,2 долл. за баррель. В то же время Arab Medium подорожает на 0,1 долл. за баррель, а стоимость Arab Heavy не изменится.

МинПром по материалам Интерфакс

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