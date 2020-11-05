Украина начала сезон отбора газа с наибольшими за 10 лет запасами в хранилищах

Украина начала отбор газа из подземных хранилищ.

Об этом на официальной странице в фейсбуке сообщает НАК "Нафтогаз".

Отмечается, что украинские ПХГ накопили рекордный запас газа за последние 10 лет - 28,3 млрд куб. м.

"Оператор газохранилищ Украины успешно завершил сезон закачки и начал сезон отбора. В украинских ПХГ накоплено 28,3 млрд куб. м газа - это абсолютный рекорд за последние 10 лет", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отмечают, что за последние пять лет украинские компании отбирали из ПХГ 7,6-12,5 млрд куб. м газа в год. Октябрь-2020 в Украине был относительно теплым, так что и темп отбора из ПХГ был невысоким. За последнюю декаду октября из газохранилищ было отобрано 0,2 млрд куб. м газа.

Также сообщается, что в этом году по сравнению с 2019-м иностранные трейдеры сохраняют в режиме "Таможенный склад" в 4 раза больше газа. "Высокие запасы газа способствуют стабилизации рынка газа и дают возможность бесперебойно пройти отопительный сезон даже при условии холодной зимы не только в Украине, но и в Европе", - отмечают в НАК "Нафтогаз".

Заметим, что в прошлом году Украина начала отбор газа из подземных хранилищ 3 ноября. Тогда газохранилища были заполнены на 70%.

В начале октября Молдова впервые начала закачивать газ для хранения в украинских хранилищах.