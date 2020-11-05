Норвежский мини-милл переведут на водород

Норвежский мини-милл переведут на водород

Норвежский производитель водорода Nel Hydrogen Electrolyser и энергетическая компания Statkraf подписали соглашение о намерениях построить электролизную установку мощностью 40-50 МВт для снабжения водородом металлургического завода Celsa Armeringsstal на севере Норвегии.

Предварительное соглашение по этому проекту было подписано в июне текущего года. Предполагается, что благодаря применению водорода, получаемого с использованием возобновляемой энергии гидроэлектростанций, выбросы углекислого газа на предприятии сократятся на 60%.

В настоящее время мини-завод Celsa Armeringsstal, принадлежащий испанской группе Celsa, ежегодно производит до 700 тыс. т арматуры и выбрасывает до 100 тыс. т углекислого газа.

Ввод в строй водородных электролизеров намечен на 2023 г. В дальнейшем участники соглашения планируют предложить «зеленый» водород другим компаниям, имеющим мощности в индустриальном парке Мо, и за счет этого расширить его выпуск.

Интересно, что в сентябре текущего года Celsa Armeringsstal подписала контракт компанией Gasum, которая строит в парке Мо терминал по приемке сжиженного природного газа. В соответствии с этим соглашением мини-завод во второй половине 2021 г. начнет получать природный газ, заменяя им нефтяное топливо, что должно снизить выбросы углекислого газа на предприятии на 35%.



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