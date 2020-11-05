Суд отменил продажу пула активов трех банков-банкротов на 18 миллиардов

Хозяйственный суд Киева признал недействительными результаты электронных торгов по продаже пула активов Дельта Банка, банков «Надра» и «Финансы и Кредит» за рекордные почти 850 млн грн в 2019 году. Об этом говорится в решении суда, обнародованном 4 ноября.

Фото: agroportal.ua

Что произошло

7 ноября 2019 года Фонд гарантирования вкладов продал пул активов Дельта Банка, банков «Финансы и Кредит» и «Надра» (часть из этих активов находится в залоге НБУ).

По данным ФГВФЛ, в этот пул активов входили права требования по кредитным договорам на 18,1 млрд грн, в т. ч. задолженность ЗАО «Росава» владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго, с которым связано ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль », и группы «Яблочный дар», которые так же как «Танк Транс», связанны с T.B. Fruit бизнесмена Тараса Барщовского.

НБУ должен был получить 368,7 млн грн из 850 млн грн, за которые был продан пул активов трех банков-банкротов.

Кто приобрел

Победителем аукциона на электронной площадке FFN стала финансовая компания «Инвестохиллс Веста» с самим высоким в ??истории продаж Фонда предложением в 849,4 млн грн.

Среди учредителей ФК «Инвестохиллс Веста» — основатель и управляющий партнер Investohills, экс-глава Альфа-Банка, экс-глава Нацкомфинуслуг Андрей Волков.

Что решил суд

Однако Хозсуд решил, что продажа пула активов состоялась с рядом нарушений. И 20 октября удовлетворил иск ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» и ООО «Танк Транс» в деле №910/5251/20 и отменил результаты упомянутой продажи активов банка.

Предыстория

В декабре 2018 года Хозсуд Киевской области признал банкротом ЗАО «Росава» и открыл ликвидационную процедуру.

В января 2020 года тот же Хозсуд в рамках дела о банкротстве «Росавы» признал денежные требования НБУ на 5,7 млрд грн (как обеспеченные), требования ликвидатора банка «Финансы и Кредит» на 2,65 млрд грн (как обеспеченные), требования Офиса крупных налогоплательщиков на 1,27 млрд грн (шестая очередь удовлетворения).

Суд также удовлетворил заявление ФК «Инвестохиллс Веста» о замене кредитора — банка «Финансы и Кредит» — в пределах требований в 2,65 млрд грн.

По группе «Яблочный дар» - она тоже находится в процедуре банкротства, а «Танк Транс» — на самоликвидации. Еще в октябре 2018 года Фонд гарантирования публично заявлял, что за месяц до признания Дельта Банка неплатежеспособным группа связанных компаний «Яблочный Дар»/ООО «Танк Транс» совершили более десяти операций по зачету встречных требований (так называемое «схлопывание») на общую сумму более €100 млн.