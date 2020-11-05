В следующем году можно будет взять ипотеку под 5-7%: Минфин озвучил условия

Уже со следующего года украинцы смогут взять кредит на жилье под 5-7% годовых. Низкие ставки будут фиксированы на протяжении всего периода кредитования. Об этом в интервью «Минфину» рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

В следующем году можно будет взять ипотеку под 5-7%: Минфин озвучил условия

По словам министра, предполагается совершенно новая история, которая сделает покупку жилья доступной для граждан.

«Создается специальная компания, которая будет докапитализирована правительством и сможет обеспечить создание финансово-кредитных механизмов, а именно — запустить ипотечное кредитование и финансовый лизинг на жилье на приемлемых условиях», – сказал Сергей Марченко.

Что предусматривает новая программа

Как сообщил министр, программа предусматривает два направления. Первое – ипотечные кредиты, которые будут предоставляться в сумме до 2 млн грн по низким процентным ставкам, приблизительно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. Первый взнос — не меньше 20%.

Второе направление — финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Воспользоваться им смогут военные, полицейские и другие служащие.

Сколько дадут кредитов

«В общем, на первом этапе предполагается предоставить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в качестве финансового лизинга», – проинформировал министр.

В дальнейшем, по словам Марченко, правительство будет развивать и искать дополнительные источники финансирования для расширения программ.

Напомним

В апреле президент Владимир Зеленский анонсировал программу ипотеки для населения под 10% годовых.

В середине августа Зеленский заявил, что люди могут и берут ипотеку под 10%.

В рамках реализуемой с 1 июля госпрограммы «Доступное жилье под 10% годовых» банки уже выдали около 400 ипотечных кредитов на общую сумму 329,2 млн грн.

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