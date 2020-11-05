Финская Outokumpu сократит тысячу рабочих

Основная операционная прибыль финского производителя нержавеющей стали Outokumpu в третьем квартале сократилась вдвое, что побудило ее отказаться от дивидендов и объявить о планах по сокращению как минимум 1 000 рабочих мест, говорится в заявлении компании в четверг.



Скорректированная прибыль Outokumpu до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации в третьем квартале упала до 22 миллионов евро (25,95 миллиона долларов) с 45 миллионов евро годом ранее, что немного выше 20,4 миллиона евро, ожидаемых аналитиками.



Компания, которая предупреждала в сентябре о трудном третьем квартале и возможном сокращении рабочих мест, объявила о новой стратегии снижения рисков в бизнесе за счет улучшения маржи, управления денежными потоками и сокращения заемных средств в балансе.

