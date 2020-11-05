Локдаун не нужен: Сооснователь monobank рассказал, как помочь малому и среднему бизнесу

Локдаун не нужен, поскольку он ничего не изменит, «кроме как окончательно доконает малый и средний бизнес». Об этом написал в фейсбуке один из сооснователей monobank Олег Гороховский.

Локдаун не нужен: Сооснователь monobank рассказал, как помочь малому и среднему бизнесу

Как отметил Гороховский, ситуация с коронавирусом в стране очень серьезная: количество случаев заболеваемости растет по экспоненте, система здравоохранения не готова, тестов на всех не хватает, масочный режим не контролируется и не выполняется.

При этом, он считает, что локдаун не нужен, поскольку он ничего не изменит, «кроме как окончательно доконает малый и средний бизнес».

Как помочь малому бизнесу. Советы Гороховского

  • прекратить спекуляции по поводу локдауна, каждый должен решить сам, закрывать ему свой бизнес или нет.

  • убрать налоговую нагрузку с маленьких предприятий — им и так нечем платить налоги.

  • найти средства на предоставление арендных и процентных каникул для малого и среднего бизнеса.

  • начать делать госзакупки у малого и среднего бизнеса и помогать им с оформлением заявок на участие в торгах, где покупателями являются распорядители госбюджетов всех уровней.

  • включить бизнес-помещения в перечень получателей коммунальных субсидий

  • продотировать рекламные инструменты для бизнеса в региональных и центральных СМИ.

  • покупать больше и чаще у малого бизнеса всем.

«Загнется малый бизнес — загнется страна, и даже не столько экономически, сколько ментально. Каждая неудача отсекает большое количество тех, кто не хочет, обжегшись, пробовать снова. Мы рискуем получить огромное количество тех, кто поставит крест на желании делать тут бизнес и, в конечном счете, придет за пособием или просто уедет», — уверен Гороховский.

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