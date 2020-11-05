Минфин рассматривает вариант сокращения расходов бюджета

Есть два варианта: либо за счет сокращения расходов, либо за счет увеличения источников доходов. Об этом в интервью «Минфину» сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Минфин рассматривает вариант сокращения расходов бюджета

Сближение показателей

По словам Сергея Марченко, сокращение расходов бюджета рассматривается в связи с необходимостью уменьшить дефицит бюджета. Его показатель сейчас обсуждается с МВФ.

«В «маяк», который заложен в мае на 2021, ориентир по дефициту бюджета для Украины составлял 5,3% ВВП. Мы заложили в бюджет 6%. Но сейчас мы движемся на сближение по показателям», — проинформировал Сергей Марченко.

За счет чего уменьшать дефицит

Каким путем сокращения дефицита бюджета пойдет Минфин, министр пока не рассказывает.

«Об этом рано говорить. Мы получим проект бюджета из парламента после первого чтения, дальше уже сможем предложить наше видение», — отметил Марченко.

Госбюджет-2021

Верховная Рада одобрила законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 в первом чтении.

Соответствующий проект закона №4000 на заседании 5 ноября поддержали за основу и в целом 275 депутатов.

Ранее комитет предложил увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить определенное перераспределение расходов.

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