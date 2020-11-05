Экономика еврозоны в 2020 году упадет на 7,8%

В Еврокомиссии заявили, что в последующие два года в еврозоне ожидается экономический рост - на 4,2% в 2021 году и на 3% в 2022 году.

Экономика еврозоны в 2020 году упадет на 7,8%

В Еврокомиссии заявили, что экономика еврозоны сократится на 7,8% по результатам 2020 года.

Об этом говорится в прогнозе Еврокомиссии.

"Беспрецедентный объем принятых мер, особенно по краткосрочным рабочим схемам, позволил сдержать рост уровня безработицы по сравнению с падением экономической активности", - говорится в прогнозе.

Летом в ЕС ожидали падения до 8,7%. Однако прогноз пересмотрели в сторону роста.

В последующие два года в еврозоне ожидается экономический рост - на 4,2% в 2021 году и на 3% в 2022 году.

В Еврокомиссии заявили, что в последующие два года в еврозоне ожидается экономический рост - на 4,2% в 2021 году и на 3% в 2022 году.

"Это побудило к анализу сценариев двух альтернативных путей эволюции пандемии - более позитивного и негативного - и их экономического влияния. Также существует риск того, что шрамы, оставленные пандемией в экономике - такие как банкротство, длительная безработица и перебои с поставками - могут быть более глубокими и иметь долгие последствия", - добавили в Еврокомиссии.

По данным прогноза, совокупное отношение долга к ВВП еврозоны вырастет с 85,9% ВВП в 2019 году до 101,7% в 2020 году, 102,3% в 2021 году и 102,6% в 2022 году.

Напомним, в мае в Еврокомиссии заявили, что Европейский Союз вошел в самую глубокую рецессию в своей истории. Сокращение ВВП произойдет во всех странах Евросоюза, а больше всего пострадает экономика таких стран, как Италия, Испания, Греция и Хорватия - там ожидается падение более чем на 9%. Меньше всего сократится экономика Польши - на 4,3%.

Обзор Еврокомиссии предусматривает, что мировой ВВП упадет в 2020 году на 3,5%, а в 2021 году увеличится на 5,2%.

Экономика США упадет на 6,5%, Великобритании - на 8,3%, Японии - на 5,0%. Китайский внутренний валовой продукт, несмотря на кризис, вырастет, но только на 1%, зато в 2021 году ожидается рост на 7,8%.

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