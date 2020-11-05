Рада приняла проект бюджета на 2021 год в первом чтении
Верховная Рада одобрила законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год в первом чтении. Соответствующий проект закона №4000 на заседании 5 ноября поддержал за основу и в целом 275 депутатов.
Детали голосования
Министр финансов Сергей Марченко в выступлении напомнил депутатам, что Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 еще 14 сентября текущего года.
«Проект вполне сбалансированный и реальный для выполнения. Это бюджет возможностей для дальнейшего развития», — в очередной раз отметил он.
Марченко обратился к народным депутатам с просьбой поддержать правительственный законопроект.
Госбюджет-2021
Ранее комитет предложил увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить определенное перераспределение расходов.
14 сентября Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021».
Ключевые приоритеты бюджета
Проект госбюджета-2021, в частности, предусматривает повышение минимальной заработной платы, выплаты пенсионерам старше 75 лет, средства на строительство дорог и закупку новых пассажирских вагонов.
Также ключевыми приоритетами являются противодействие пандемии covid-19, программа «Большая стройка», а также оборона и безопасность.
Кроме того, ключевыми приоритетами проекта госбюджета определили такие:
- качественное образование;
- доступная медицина;
- забота о старости (помощь пенсионерам 75+);
- удобная транспортная инфраструктура;
- развитие культуры;
- масштабная цифровизация экономики;
- финансово состоятельные регионы.
Плановые показатели бюджета
Минфин подготовил проект бюджета на основе макропрогноза, разработанного МЭРТ и утвержденного в июле.
Согласно ему, в 2021 году рост ВВП Украины составит 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года.
В среднем, по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%.
Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13632 грн.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в бюджет закладывается курс около 29 грн/$ и дефицит на уровне 6% ВВП.
Предыстория
5 ноября Верховная Рада после перерыва одобрила законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который является бюджетообразующим со второй попытки.