Рада приняла проект бюджета на 2021 год в первом чтении

Верховная Рада одобрила законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год в первом чтении. Соответствующий проект закона №4000 на заседании 5 ноября поддержал за основу и в целом 275 депутатов.

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Детали голосования

Министр финансов Сергей Марченко в выступлении напомнил депутатам, что Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 еще 14 сентября текущего года.

«Проект вполне сбалансированный и реальный для выполнения. Это бюджет возможностей для дальнейшего развития», — в очередной раз отметил он.

Марченко обратился к народным депутатам с просьбой поддержать правительственный законопроект.

Госбюджет-2021

Ранее комитет предложил увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить определенное перераспределение расходов.

14 сентября Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021».

Ключевые приоритеты бюджета

Проект госбюджета-2021, в частности, предусматривает повышение минимальной заработной платы, выплаты пенсионерам старше 75 лет, средства на строительство дорог и закупку новых пассажирских вагонов.

Также ключевыми приоритетами являются противодействие пандемии covid-19, программа «Большая стройка», а также оборона и безопасность.

Кроме того, ключевыми приоритетами проекта госбюджета определили такие:

качественное образование;

доступная медицина;

забота о старости (помощь пенсионерам 75+);

удобная транспортная инфраструктура;

развитие культуры;

масштабная цифровизация экономики;

финансово состоятельные регионы.

Плановые показатели бюджета

Минфин подготовил проект бюджета на основе макропрогноза, разработанного МЭРТ и утвержденного в июле.

Согласно ему, в 2021 году рост ВВП Украины составит 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года.

В среднем, по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%.

Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13632 грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в бюджет закладывается курс около 29 грн/$ и дефицит на уровне 6% ВВП .

Предыстория

5 ноября Верховная Рада после перерыва одобрила законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который является бюджетообразующим со второй попытки.