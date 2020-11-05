Самый большой рудник розовых алмазов прекратил существование

Аргайл, крупнейшее в мире месторождение розовых алмазов, закрылось после исчерпания запасов драгоценных камней. Об этом сообщили представители горнодобывающего гиганта Rio Tinto на портале phys.org.

Фото: okaratah.com

Что это означает для рынка

За последние два десятилетия стоимость розовых бриллиантов выросла на 500%, сообщила представитель Rio Tinto Шинед Кауфман. Закрытие рудника Аргайл может привести к еще большему росту цен. Сейчас ориентировочная стоимость этого драгоценного камня составляет до $3 млн за карат.

Алмазы на месторождении Аргайл приобретают розовый цвет из-за сильной жары и давления во время их создания. Эти условия деформируют их кристаллические решетки и изменяют отражение света, проходящего сквозь тело алмаза.

Ожидается, что работы по выводу из эксплуатации и демонтажа объекта займут около пяти лет.

Кое-что о руднике Аргайл

Рудник располагается в отдаленном районе Кимберли в Западной Австралии. Здесь было добыто более 90% всех розовых алмазов на планете.

Алмазное месторождение было открыто в 1979 году, и через четыре года англо-австралийская фирма начала там добычу. По данным Rio Tinto, с тех пор было произведено более 865 млн карат необработанных алмазов, включая небольшой, но стабильный поток особо ценных розовых камней.

«Теперь начнется новая глава, поскольку мы начнем процесс закрытия Аргайл и восстановления земли, чтобы вернуть ее традиционным хранителям», — отметил менеджер ископаемые Эндрю Уилсон.