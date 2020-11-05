Самый большой рудник розовых алмазов прекратил существование
Аргайл, крупнейшее в мире месторождение розовых алмазов, закрылось после исчерпания запасов драгоценных камней. Об этом сообщили представители горнодобывающего гиганта Rio Tinto на портале phys.org.
Что это означает для рынка
За последние два десятилетия стоимость розовых бриллиантов выросла на 500%, сообщила представитель Rio Tinto Шинед Кауфман. Закрытие рудника Аргайл может привести к еще большему росту цен. Сейчас ориентировочная стоимость этого драгоценного камня составляет до $3 млн за карат.
Алмазы на месторождении Аргайл приобретают розовый цвет из-за сильной жары и давления во время их создания. Эти условия деформируют их кристаллические решетки и изменяют отражение света, проходящего сквозь тело алмаза.
Ожидается, что работы по выводу из эксплуатации и демонтажа объекта займут около пяти лет.
Кое-что о руднике Аргайл
Рудник располагается в отдаленном районе Кимберли в Западной Австралии. Здесь было добыто более 90% всех розовых алмазов на планете.
Алмазное месторождение было открыто в 1979 году, и через четыре года англо-австралийская фирма начала там добычу. По данным Rio Tinto, с тех пор было произведено более 865 млн карат необработанных алмазов, включая небольшой, но стабильный поток особо ценных розовых камней.
«Теперь начнется новая глава, поскольку мы начнем процесс закрытия Аргайл и восстановления земли, чтобы вернуть ее традиционным хранителям», — отметил менеджер ископаемые Эндрю Уилсон.