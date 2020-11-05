Безос продал миллион акций Amazon на $3 миллиарда

На этой неделе основатель Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос продал миллион акций компании на сумму $3 млрд — это 1,8% его пакета. О продаже сообщает CNBC со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, пишет РБК.

По наблюдениям OpenInsider, Безос совершил семь сделок, когда акции Amazon торговались между $2950 и $3075.

Безос продал миллион акций Amazon на $3 миллиарда
Фото: mind.ua

Детали продажи

Согласно предоставленным в SEC документам, продажа была запланирована заранее в соответствии с законами США об инсайдерской торговле. С учетом этих транзакций Безос владеет более чем 53 млн акций Amazon на сумму почти $170 млрд.

Состояние бизнесмена на 5 ноября Forbes оценивает в $190 млрд, что делает Безоса самым богатым человеком мира.

Напомним

В 2020 году глава Amazon продает акции компании уже в третий раз. В августе Безос продал бумаги на сумму $3,1 млрд, а в первую неделю февраля — на $4 млрд. После этих сделок главе компании принадлежит 10,6% ее акций.

В 2017 году Безос заявлял, что ежегодно продает акции Amazon на $1 млрд для финансирования своего космического стартапа Blue Origin.

Кроме того, глава Amazon в феврале этого года объявил о запуске Bezos Earth Fund для борьбы с последствиями изменения климата. Для благотворительного фонда Безос выделил $10 млрд — деньги пойдут на гранты ученым, активистам и организациям.

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