В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома

В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома

В октябре 2020 года поставки металлолома на металлургические предприятия Украины выросли на 16% по сравнению с октябрем прошлого года – до 271,5 тыс. т. За январь-октябрь поставки, напротив, упали на 11,9% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года – до 2,3 млн т.

Об этом сообщает ассоциация "УАВтормет".

Крупнейшими потребителями лома в октябре были такие предприятия: меткомбинаты "Метинвеста" и Днепровский металлургический комбинат (ДМК) – 159,9 тыс. т (+11,1% по сравнению с октябрем 2019-го); "Интерпайп Сталь" – 50,4 тыс. т (+30,6%); "АрселорМиттал Кривой Рог" – 38,5 тыс. т (-38,9%).

В нынешних условиях металлурги не испытывают проблем с металлоломом. Запасы этого сырья на меткомбинатах на конец сентября составили 100,11 тыс. т.

В 2019 году украинские металлурги были обеспечены ломом на 105%. По итогам 2019 года ломозаготовка снизилась на 17% по сравнению с предыдущим годом – до 3,052 млн т. Поставки металлолома на метпредприятия сократились на 10% – до 3,011 млн т.

МинПром по материалам ГМК Центр

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