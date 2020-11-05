НБУ готовит изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Какие новшества ожидать

Национальный банк завершил работу над законопроектом «О банках и банковской деятельности». Об этом говорится в статье «Минфина» Что происходит в НБУ: как Шевченко поступит с опальными замами.

Как сообщили в Нацбанке, в законопроекте прописаны новые требования к корпоративному управлению: усиление ответственности совета и правления банка, совершенствование системы управления рисками в банках и повышение ее эффективности.

Также законопроект предполагает:

Внедрение новой структуры капитала.

Совершенствование требований к ликвидности.

Ужесточение требований к корпоративному управлению.

«Кроме того, Национальный банк продолжает внедрять систему SREP, которая в настоящее время является базовой для оценки рисков в рамках риск-ориентированного надзора», — говорится в ответе НБУ.

«Минфину» также сообщили о внедрении более гибких правил оценки банками кредитного риска. Планируется расширение перечня клиентов, которых можно будет оценивать на групповой (упрощенной) основе.

«Все это будет способствовать снижению регуляторной нагрузки на банки и обеспечивать точную оценку кредитных рисков», — считают в регуляторе.

Что банки ждут от НБУ

Чтобы понять, чего от Национального банка ждут и хотят получить банки, «Минфин» провел специальный опрос руководителей украинских банков. Пожеланий оказалось немало:

1. Банки просят отменить кредитные каникулы, льготы и послабления, которые вводились после начала карантина по covid-19. Из-за них серьезно уменьшились доходы финучреждений, которым стали хуже платить по кредитам.

«Банки серьезно помогли заемщикам и государству кредитными каникулами и прочими кредитными льготами. Сейчас нужно думать, как покрыть эти расходы, и открыть для участников финансового рынка более широкие возможности для увеличения доходной части», — прокомментировал «Минфину» ситуацию председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.

2. Банки лоббируют вступление Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц на тех же условиях, что и прочие участники. Так будет устранено преимущество (госгарантия на всю сумму вклада, а не только на 200 тыс. грн) госструктуры, по сравнению с прочими банками.

3. Увеличение суммы гарантирования вкладов для физлиц с 200 тыс. грн до 600 тыс. Это должно повысить доверие вкладчиков к банкам и, соответственно, сумм их вложений. Попутно от Нацбанка ждут мер, которые позволят увеличить сроки размещений средств на счетах.

«Ставки по депозитам снижаются, и люди просто перестанут нести деньги в банк. Кроме того, все деньги в банках размещены до года. НБУ кредитует банки под ОВГЗ, но ОВГЗ тоже покупаются за деньги вкладчиков», — пояснил суть проблемы «Минфину» председатель правления Forward Bank Андрей Киселев.

4. От НБУ ждут снижения норм резервирования по кредитным операциям в надежде, что это активизирует банковское кредитование.

«Большинство финучреждений сейчас очень активно работают над возрождением внутренней инфраструктуры корпоративного кредитования. Увеличивается и аппетит к риску. Пока это не отражается на кредитном портфеле бизнеса в целом по системе. Но я уверен, что в 2021-м он будет расти», — отметил в разговоре с «Минфином» председатель правления Кредитвест Банка Игорь Тихонов.

5. Банки просят не вводить 150%-е резервирование по потребительским кредитам, о котором ходила масса слухов. Поскольку это чревато сокращением объемов финансирования населения и потребления в целом.

6. Кредиторы просят максимально упростить взыскание задолженности по кредитам.

«Предоставить банкам возможность получения исполнительного документа без обращения в суд. Третейская оговорка, исполнительный документ, который клиент подписывает вместе с договором или др. Если договор заверен нотариально и банк осуществил исполнительную надпись у нотариуса — исполнительный документ не должен подлежать обжалованию в суде», — высказал пожелание Андрей Киселев.

7. Нужны новые инструменты под запуск рынка земли, под которую собираются выдавать банковские кредиты.

«Банковская система нуждается разработке дополнительных норм, которые помогут эффективному запуску кредитования под залог земли с 1 июля 2021 года. Я бы еще подкорректировала некоторые вопросы финансового мониторинга и повышала диджитализацию», — сказала «Минфину» член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова.

8. Максимально упростить использование электронной подписи при проведении удаленной идентификации банковских клиентов (физлиц и юрлиц).