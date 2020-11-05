В Кыргызстане откроют счет для сбора средств на погашение госдолга перед Китаем

Внешний долг Кыргызстана составляет 4 млрд 169,6 млн долларов США, из них 1 млрд 776,29 млн долларов - кредиты, взятые в "Эксимбанке" Китая.

В Кыргызстане откроют счет для сбора средств на погашение госдолга перед Китаем
Садир Жапаров
Фото: kenesh.kg

В Кыргызстане исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сообщил об открытии специального счета для сбора средств на погашение госдолга перед Китаем.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мигранты, которые доверяют мне, а также частные предприниматели открывают специальный счет для погашения долга Китаю. В течение двух-трех дней вопрос решится. Мы обеспечим прозрачность счета", - заявил Жапаров.

Ранее он отмечал, что внутренних ресурсов страны достаточно для обслуживания госдолга.

Начать кампанию по сбору средств для погашения госдолга перед Китаем в октябре предложила депутат парламента и председатель общественного объединения "Совет женщин" Айнур Алтыбаева. По ее словам, их объединение не будет собирать деньги, а только создаст условия для начала этого процесса.

По информации Министерства финансов на 30 июля, внешний долг Кыргызстана составляет 4 млрд 169,6 млн долларов США, из них 1 млрд 776,29 млн долларов - кредиты, взятые в "Эксимбанке" Китая.

Напомним, в Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия признала недействительными результаты выборов, согласно которым в парламент проходили 4 из 16 партий, среди них три провластные "Биримдик", "Мекен Кыргызстан" и "Кыргызстан" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".

В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности - люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента предыдущего созыва.

6 октября киргизские СМИ сообщили, что премьер республики Кубатбек Боронов подал в отставку. В тот же день кандидатуру киргизского политика Садыра Жапарова на эту должность поддержал парламент страны. Жапаров был освобожден в ночь на 6 октября из колонии, где отбывал наказание за захват заложника.

8 октября Совбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границу. В то же время в пресс-службе Жээнбекова агентству сообщили, что президент находится в Бишкеке и "лично проводит переговоры с политическими силами". Вечером пресс-секретарь президента заявила, что Жээнбеков не собирается в добровольную отставку.

9 октября Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в столице страны Бишкеке вводят режим чрезвычайного положения.

15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Он заявил, что не держится за власть и не хочет остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан.

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