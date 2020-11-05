В Польше учителям за онлайн-уроки компенсируют до $130 на оборудование

Это могут быть веб-камеры, другое электронное оборудование, необходимое для ведения удаленной работы.

В Польше учителям за онлайн-уроки компенсируют до $130 на оборудование
Фото: надане Іваном Капелюшником

Правительство Польши компенсирует учителям, которые проводят дистанционные уроки, приобретение необходимой техники на сумму до 500 злотых. Это больше $129 по нынешнему курсу.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает tvn24.pl.

"В связи с переводом уроков на дистанционное обучение учителя смогут получить возмещение в размере 500 злотых на покупку оборудования, необходимого для проведения дистанционных уроков. Это могут быть веб-камеры, другое электронное оборудование, необходимое для максимально эффективного ведения удаленной работы", - сказал Моравецкий.

?? Ka?dy nauczyciel b?dzie mia? mo?liwo?? zrefinansowania 500 z? koszt?w sprz?tu elektronicznego niezb?dnego do nauki zdalnej. pic.twitter.com/FOYokt6SJ3

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 4, 2020

Напомним, из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса правительство Польши вводит новые жесткие ограничения на территории страны. Новые меры будут введены в субботу и будут действовать как минимум до 29 ноября.

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