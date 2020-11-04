Стальная отрасль США хочет надежных решений по восстановлению

Как сообщает агентство Bloomberg, президент Д.Трамп утверждает, что его тарифы спасли сталелитейные компании США . Но с учетом того, что производство все еще падает, а количество рабочих мест находится на рекордно низком уровне, культовая промышленность США ищет долгосрочное решение.



Да, действительно 25%-ые тарифы, введенные Д.Трампом в марте 2018 года, ненадолго встряхнули американских производителей стали.

Спустя три года, охваченный пандемией, рост сталелитейной промышленности застопорился на фоне постоянного глобального избытка предложения.



Одни аналитики утверждают, что нужно продолжать сохранять тарифы на импорт стали, другие говорят об инвестициях в инфраструктуру на 1$ трлн. Некоторые даже предлагают полностью снять защиту и предложить поддержку и переподготовку работникам, потерявшим работу.



Глава профсоюза United Steelworkers Том Конвей, принимавший участие в подписании меморандума по тарифам в 2017 г., считает, что решение Д.Трампа было краткосрочным: "Тарифы - это не долгосрочное решение. Это временная заглушка".



Производство должно упасть на 20% по сравнению с прошлым годом и будет более чем на 10% ниже, чем в 2016 году, за год до прихода Д.Трампа к власти. Общая мощность - объем производства, если все американские заводы работали на полную мощность - упала более чем на 4%. А остальные заводы работают только на 70% мощности, что ниже 80%, которые, по словам руководителей сталелитейной отрасли, необходимы для поддержания хорошей прибыли.



В период острой политической борьбы на выборах президента, стальная отрасль США по-прежнему нуждается в помощи и поддержке. Главная проблема мировой отрасли – перепроизводство – остается не решенной.



Расходы на инфраструктуру, а также восстановление экономики США после пандемии действительно могут повысить спрос на сталь и сохранить рабочие места. Однако это не устранит центрального политического затруднения: даже защищенная отрасль нуждается в гораздо меньшем количестве рабочих, чем когда-то благодаря переходу к более эффективным мини-заводам и отходу от огромных заводов, вокруг которых когда-то строились целые сообщества.



