Рада не проголосовала за отсрочку применения кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп

За это решение проголосовали 212 нардепов из необходимых 226.

В Верховной Раде Украины не хватило голосов для принятия законопроекта №4313, откладывающего на год применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп.

Об этом сообщается на сайте парламента.

За это решение проголосовали 212 нардепов из необходимых 226.

Документ передали на доработку в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, вчера глава Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что законопроект примут.

В сентябре 2019 года Рада обязала ФЛП 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты. Требование вступает в силу с 2021 года, кроме рисковых отраслей.

Согласно документу, от необходимости использовать РРО освобождаются ФЛП первой категории. Для ФЛП второй-четвертой категорий, продающих бытовые товары с гарантийным ремонтом или медикаменты, РРО станут обязательными с 1 октября 2020 года. С 2021-го к ним добавят ФЛП, продающих ювелирные товары, текстиль, подержанные товары в магазинах, ресторанах и кафе, турагентства, гостиницы и хостелы. Для других ФЛП РРО будут обязательными, если их ежегодный доход превышает 1 млн гривен.