Доля НБУ в подкреплении банков наличкой уменьшилась более чем на 90%

Доля Национального банка в подкреплении наличными банков и операционных касс уполномоченных банков с 2016 года существенно сократилась. Об этом сообщается на официальной странице регулятора в фейсбуке.

Доля НБУ в подкреплении банков наличкой уменьшилась более чем на 90%
Фото: ubr.ua

Почему произошло уменьшение

В 2019 году доля регулятора в этом процессе составляла почти 11%, тогда как в 2016 году — 100%. Это произошло после перехода на делегированную модель организации наличного обращения.

До 2016 года в Украине действовала частично контролируемая модель. Ее подкрепления операционных касс банков происходило полностью за счет НБУ. Регулятор также принимал всю наличность от банков.

В 2019 году доля составляла уже 67%.

Комментарий Нацбанка

В центробанке утверждают, что сокращение стало результатом расширения деятельности уполномоченных банков и развития СИТ-компаний, которые недавно начали работу в Украине.

Регулятор постепенно передает часть своих запасов на хранение уполномоченным банкам для обеспечения наличными областей Украины. Сейчас это четыре крупных банка с разветвленной сетью отделений (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

При этом установление правил и контроль за наличным оборотом остается за Национальным банком.

Об этом рассказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко во время международной онлайн-встречи с экспертами центробанков, состоявшейся 27-28 октября в рамках внешней помощи инструмента Европейской Комиссии «TAIEX» для представителей украинского центробанка, уполномоченных банков и СИТ-компаний.

По словам Зайвенко, уполномоченные банки пока покрывают все 24 области Украины.

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