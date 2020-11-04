Банковский сектор Украины находится в группе максимального риска — S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отнесло банковский сектор Украины к группе 10 по уровню отраслевых и страновых рисков (BICRA). Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает Униан.

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Что это значит

В соответствии с градацией BICRA страны подразделяются на группы в зависимости от уровня рисков их банковских секторов — от группы 1 (страны с наименьшими рисками) до группы 10 (страны с наибольшими рисками).

Помимо Украины, в группу 10 по классификации BICRA вошли Республика Беларусь , Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.

Какие факторы определяют риски

В агентстве перечислили основные факторы, определяющие риски банковского сектора Украины.

Позитивные Негативные более высокое качество банковского надзора и регулирования и относительно высокий уровень предсказуемости очень низкое качество активов, особенно в государственных банках стабильный профиль фондирования низкие показатели благосостояния населения в международном контексте принятие банковского закона низкий уровень корпоративного управления и прозрачности вследствие значительной доли «теневой» экономики и широкого распространения коррупции

Как прокомментировали в S&P

«По нашему мнению, уровень отраслевого риска для украинских банков снизился в последние 5 лет, но остается очень высоким в международном контексте. Мы полагаем, что качество банковского регулирования и надзора повысилось в течение последних пяти лет в период деятельности нового руководства Национального банка Украины.

НБУ стремится сохранить независимость, несмотря на политическое давление, и привести украинский режим регулирования в соответствие со стандартами ЕС », — сказано в отчете агентства.

С какими показателями банковская система вышла из весеннего карантина и что может поколебать ее надежность во втором полугодии, ранее «Минфину» рассказал финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.