Европейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импорта

Европейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импорта

 Как сообщает Yieh.com, пандемия COVID-19 вызвала в этом году резкое падение спроса в сталелитейной промышленности ЕС. К тому же сейчас время Brexit и переговоры возобновляются в Лондоне, который в последний момент пытается достичь торгового соглашения.

Brexit по-прежнему представляет собой угрозу, поскольку переговоры по будущему торговому соглашению могут сорваться. Сталелитейная промышленность ЕС была готова к такой возможности.

Ввиду воздействия пандемии на промышленность в этом году потребление стали в ЕС значительно упадет. Хотя ожидалось, что в следующем году будет восстановление, оно также зависит от восстановления после второй волны эпидемии.

Хотя импорт снизился из-за падения спроса, учитывая, что производство стали в Китае продолжает расти, что может привести к росту экспорта в будущем, европейская сталелитейная промышленность призвала ЕС принять более строгие защитные меры.

МинПром по материалам Главком

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