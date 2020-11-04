Европейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импорта

Как сообщает Yieh.com, пандемия COVID-19 вызвала в этом году резкое падение спроса в сталелитейной промышленности ЕС . К тому же сейчас время Brexit и переговоры возобновляются в Лондоне, который в последний момент пытается достичь торгового соглашения.



Brexit по-прежнему представляет собой угрозу, поскольку переговоры по будущему торговому соглашению могут сорваться. Сталелитейная промышленность ЕС была готова к такой возможности.



Ввиду воздействия пандемии на промышленность в этом году потребление стали в ЕС значительно упадет. Хотя ожидалось, что в следующем году будет восстановление, оно также зависит от восстановления после второй волны эпидемии.



Хотя импорт снизился из-за падения спроса, учитывая, что производство стали в Китае продолжает расти, что может привести к росту экспорта в будущем, европейская сталелитейная промышленность призвала ЕС принять более строгие защитные меры.



