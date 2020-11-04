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2020-11-04
Капитализация Укрэксимбанка на 6,8 миллиарда зафиксирована в уставе
Правительство внесло изменения в устав Укрэксимбанка, которые отражают докапитализацию банка на 6,8 млрд грн путем эмиссии дополнительных акций банка существующей номинальной стоимости. Об этом сообщило Министерство финансов.
Фото: dw.com
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины сегодня, 4 ноября.
23 сентября Кабинет Министров решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн путем внесения в уставный капитал 15-летних ОВГЗ со ставкой до 9,3%.
Этапы эмиссии ценных бумаг определены ст. 29 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке». Одним из этапов является внесение в устав акционерного общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, с учетом результатов эмиссии акций.
Напомним
- Укрэксимбанк является лидером среди госбанков по доле неработающих кредитов (NPL) в размере более 75,8 млрд грн и самым убыточным среди украинских банков.
- Недавно Укрэксимбанк списал с баланса 16,6 млрд грн неработающих кредитов, под которые был ранее сформирован 100% резерв.
- Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг Укрэксимбанка на уровне «B» со стабильным прогнозом.