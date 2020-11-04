Капитализация Укрэксимбанка на 6,8 миллиарда зафиксирована в уставе

Правительство внесло изменения в устав Укрэксимбанка, которые отражают докапитализацию банка на 6,8 млрд грн путем эмиссии дополнительных акций банка существующей номинальной стоимости. Об этом сообщило Министерство финансов.

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Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины сегодня, 4 ноября.

23 сентября Кабинет Министров решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн путем внесения в уставный капитал 15-летних ОВГЗ со ставкой до 9,3%.

Этапы эмиссии ценных бумаг определены ст. 29 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке». Одним из этапов является внесение в устав акционерного общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, с учетом результатов эмиссии акций.

Напомним