За 10 месяцев украинские металлурги нарастили перевозки продукции по Днепру на 9,4%

За 10 месяцев украинские металлурги нарастили перевозки продукции по Днепру на 9,4%

Украинские металлурги увеличили в январе-октябре грузоперевозки металлопродукции по Днепру на 9,4% – до 1,5 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины в Facebook.

Всего в январе-октябре 2020 года речные грузоперевозки составили 8,6 млн т – это в 12,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Показатель падает седьмой месяц подряд.

За 10 мес. перевозки зерновых сократились на 29,6%, до 2,75 млн т, когда перевозки строительных материалов и других грузов – на 0,5%, до 4,3 млн т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Транспортировка нефтепродуктов выросла на 16%, до 43,4 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Количество судопроходов составило 9160 рейсов.

Напомним, что по итогам 2019 года речные перевозки металлопродукции выросли на 32,9%, до 1,7 млн т, по сравнению с предыдущим годом. Всего за прошлый год грузовые перевозки выросли на 19%, до 11,8 млн т.

Во втором квартале после возобновления навигации металлурги начали наращивать отправки продукции рекой. Уже по результатам первого полугодия перевозки черных металлов по Днепру выросли на 3,2%, до 668 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

МинПром по материалам ГМК Центр

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