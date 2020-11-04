За 10 месяцев украинские металлурги нарастили перевозки продукции по Днепру на 9,4%

Украинские металлурги увеличили в январе-октябре грузоперевозки металлопродукции по Днепру на 9,4% – до 1,5 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины в Facebook.



Всего в январе-октябре 2020 года речные грузоперевозки составили 8,6 млн т – это в 12,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Показатель падает седьмой месяц подряд.



За 10 мес. перевозки зерновых сократились на 29,6%, до 2,75 млн т, когда перевозки строительных материалов и других грузов – на 0,5%, до 4,3 млн т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.



Транспортировка нефтепродуктов выросла на 16%, до 43,4 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.



Количество судопроходов составило 9160 рейсов.



Напомним, что по итогам 2019 года речные перевозки металлопродукции выросли на 32,9%, до 1,7 млн т, по сравнению с предыдущим годом. Всего за прошлый год грузовые перевозки выросли на 19%, до 11,8 млн т.



Во втором квартале после возобновления навигации металлурги начали наращивать отправки продукции рекой. Уже по результатам первого полугодия перевозки черных металлов по Днепру выросли на 3,2%, до 668 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.



