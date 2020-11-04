Состояние богатейшего человека Китая упало больше чем на $2,5 миллиарда. Причина — остановка крупнейшего IPO

Состояние китайского миллиардера Джека Ма сократилось на $2,6 млрд за сутки.

Состояние богатейшего человека Китая упало больше чем на $2,5 миллиарда. Причина — остановка крупнейшего IPO
Фото: delo.uа

Состояние китайского миллиардера Джека Ма сократилось на $2,6 млрд за сутки. Об этом следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

Состояние Ма

На момент публикации капитал Ма оценивался в $63,4 млрд — это все равно самый большой показатель в Китае и 16-й в мире. Для сравнения, в марте, когда вышел ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов мира по версии Forbes, состояние Ма оценивалось в $38,8 млрд.

Причина уменьшения капитала

Причина уменьшения капитала Ма — обвал акций компании Alibaba, сооснователем и совладельцем которой он является. В среду они потеряли на гонконгской бирже 6,8%. К 10:00 бумаги компании стоили 279,4 гонконгских доллара ($36,04).

Акции компании на Нью-Йоркской бирже рухнули еще накануне — после того, как шанхайская биржа объявила о приостановке первичного публичного предложения финтех-компании Ant Group.

Треть этой компании принадлежит Alibaba. IPO Ant Group могло стать крупнейшим в мире по числу привлеченного капитала: компания рассчитывала получить рекордные $34,4 млрд.

Выход на биржу планировался 5 ноября на двух площадках одновременно — в Шанхае и Гонконге.

3 ноября стало известно, что регуляторы Китая внезапно приостановили IPO в Шанхае, и, соответственно, не состоится вовремя и предложение в Гонконге.

Как отметила сама Ant Group, ее уведомили, что она может не удовлетворять требованиям или условиям раскрытия информации для проведения IPO.



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