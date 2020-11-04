Состояние богатейшего человека Китая упало больше чем на $2,5 миллиарда. Причина — остановка крупнейшего IPO
Состояние китайского миллиардера Джека Ма сократилось на $2,6 млрд за сутки.
Состояние китайского миллиардера Джека Ма сократилось на $2,6 млрд за сутки. Об этом
Состояние Ма
На момент публикации капитал Ма оценивался в $63,4 млрд — это все равно самый большой показатель в Китае и 16-й в мире. Для сравнения, в марте, когда вышел ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов мира по версии Forbes, состояние Ма оценивалось в $38,8 млрд.
Причина уменьшения капитала
Причина уменьшения капитала Ма — обвал акций компании Alibaba, сооснователем и совладельцем которой он является. В среду они потеряли на гонконгской бирже 6,8%. К 10:00 бумаги компании стоили 279,4 гонконгских доллара ($36,04).
Акции компании на Нью-Йоркской бирже рухнули еще накануне — после того, как шанхайская биржа объявила о приостановке первичного публичного предложения финтех-компании Ant Group.
Треть этой компании принадлежит Alibaba. IPO Ant Group могло стать крупнейшим в мире по числу привлеченного капитала: компания рассчитывала получить рекордные $34,4 млрд.
Выход на биржу планировался 5 ноября на двух площадках одновременно — в Шанхае и Гонконге.
3 ноября стало известно, что регуляторы Китая внезапно приостановили IPO в Шанхае, и, соответственно, не состоится вовремя и предложение в Гонконге.
Как отметила сама Ant Group, ее уведомили, что она может не удовлетворять требованиям или условиям раскрытия информации для проведения IPO.