Состояние богатейшего человека Китая упало больше чем на $2,5 миллиарда. Причина — остановка крупнейшего IPO

Причина уменьшения капитала Ма — обвал акций компании Alibaba, сооснователем и совладельцем которой он является. В среду они потеряли на гонконгской бирже 6,8%. К 10:00 бумаги компании стоили 279,4 гонконгских доллара ($36,04).

Акции компании на Нью-Йоркской бирже рухнули еще накануне — после того, как шанхайская биржа объявила о приостановке первичного публичного предложения финтех-компании Ant Group.

Треть этой компании принадлежит Alibaba. IPO Ant Group могло стать крупнейшим в мире по числу привлеченного капитала: компания рассчитывала получить рекордные $34,4 млрд.

Выход на биржу планировался 5 ноября на двух площадках одновременно — в Шанхае и Гонконге.