Президент ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть

Президент ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть

Министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар заявил, что не исключает резкого падения цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа в мире.

Выступая на заседании комиссии по финансам и бюджету алжирского парламента, Аттар заметил, что ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной.

"Несмотря на видимую стабильность цен на нефть в последние месяцы, достигнутую благодаря усилиям стран-производителей, входящих в группу ОПЕК+, производители не скрывают своих опасений по поводу второй сильной волны коронавируса, которая может привести к замедлению роста и, следовательно, к более значительному, чем ожидалось, снижению спроса на нефть", – добавил Аттар.

По его словам, на заседании межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+ 17 ноября должны быть приняты решения, способные стимулировать рынок и не допустить падения цен ниже 40 долларов за баррель.

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