Президент ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть

Министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар заявил, что не исключает резкого падения цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа в мире.



Выступая на заседании комиссии по финансам и бюджету алжирского парламента, Аттар заметил, что ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной.



"Несмотря на видимую стабильность цен на нефть в последние месяцы, достигнутую благодаря усилиям стран-производителей, входящих в группу ОПЕК+, производители не скрывают своих опасений по поводу второй сильной волны коронавируса, которая может привести к замедлению роста и, следовательно, к более значительному, чем ожидалось, снижению спроса на нефть", – добавил Аттар.



По его словам, на заседании межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+ 17 ноября должны быть приняты решения, способные стимулировать рынок и не допустить падения цен ниже 40 долларов за баррель.

