В Раде хотят, чтобы Нацбанк отдал больше прибыли в бюджет в следующем году

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту увеличить план отчислений Национальным банком в госбюджет на 2021 год с 33 млрд гривен до 45 млрд гривен. Об этом сообщают Українські Новини.

Фото: rp.gov.ua

Что предлагают

«За последние шесть лет были значительные объемы перечислений средств НБУ в госбюджет. Целесообразно рассмотреть возможность увеличения в законопроекте соответствующих поступлений, исходя из финансового положения и результатов деятельности НБУ за январь-сентябрь 2020 года», – говорится в предложении комитета.

В то же время сам НБУ прогнозирует отчисления в госбюджет в следующем году на уровне 22,6 млрд гривен.

Комитет уточняет, что, согласно информации на сайте НБУ, за шесть месяцев 2020 года консолидированная прибыль НБУ составила 80 млрд гривен против 6,4 млрд гривен прибыли за аналогичный период 2019 года.

Сколько перечислили в этом году

В 2020 году Национальный банк перечислил в бюджет 42,7 млрд гривен прибыли одним платежом.

«1 апреля 2020 года Нацбанк перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет Украины. Это на 2 млрд грн больше, чем планировалось в соответствии с законом «О Госбюджете».

Таким образом Национальный банк помогает правительству в нелегком преодолении эпидемии в Украине. На государственный бюджет сейчас ложится значительное финансовое бремя борьбы с коронавирусом в стране и поддержка бизнеса и граждан, которые больше всего страдают от ограничительных мер", — заявили тогда в НБУ.

Сколько перечисляли ранее