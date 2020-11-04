Bloomberg назвал самую нестабильную валюту этого года
3 ноября курс турецкой валюты обновил рекордный минимум и достиг 8,49 лиры за доллар. Инфляция в стране резко выросла в октябре. Об этом пишет
В связи с этим издание назвало лиру самой проигрышной валютой на развивающихся рынках. Потребительские цены в прошлом месяце выросли в стране на 11,9 % по сравнению с годом ранее.
Причина падения курса
Падение лиры ускорилось с тех пор, как в октябре турецкий центральный банк не оправдал ожиданий и оставил без изменений ключевую процентную ставку РЕПО. При этом центральный банк продолжал принимать скрытые меры для повышения стоимости заимствований.
Негативно влияет на лиру и возможность победы на выборах в США Джо Байдена. Считается, что он займет более жесткую позицию в отношении Турции, чем президент Дональд Трамп. В частности это касается покупки Турцией роSSийских систем противоракетной обороны.
Торговцы лирой также обеспокоены растущим дефицитом статей платежного баланса Турции, сокращением валютных резервов, геополитической напряженностью и ухудшением ситуации с covid-19.
Предыстория
- 8 мая 2019 года произошло рекордное падение турецкой лиры по отношению к доллару (7,3 лиры за доллар). Тогда правительство Турции запретило банкам Citigroup, BNP Paribas и UBS проводить транзакции в лирах.
- В январе 2020 года Bloomberg называл аргентинский песо самой слабой валютой. Стоимость валюты тогда упала до 80,4 ARS/$.
- В июне 2020 года индийский руппи был худшей валютой в Азии по версии Bloomberg. Тогда ее стоимость упала за полгода на 5,6% по отношению к доллару.