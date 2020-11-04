Минюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должников

Министерство юстиции вводит систему автоматизированного ареста банковских счетов должников. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в ходе 9 украинского банковского форума, сообщает ЛИГА.

Фото: id-legalgroup.com

Что известно о системе

«Хочу призвать банковское сообщество присоединиться к нашей системе автоматизированного ареста счетов. Сейчас эта система абсолютно добровольная», — отметил министр.

По его словам, если банк присоединяется к этой системе, то арест счетов в таком финучреждении будет происходить автоматически.

«Исполнитель нажмет несколько кнопок на своем компьютере и счета уже будут арестованы. Для банка, который присоединится к системе, сначала это будет якобы минусом, так как его клиенты будут понимать, что их счета могут быть арестованы мгновенно. Но чем больше банков присоединится к системе, тем больше вероятность, что ваши должники, которые должны вам деньги, не смогут их спрятать», — пояснил министр.

Он добавил, что в случае, если все банки (или их большинство) присоединятся к системе, должники не смогут избегать выполнения обязательств.

«Эта система сделает взыскание долгов в разы быстрее и эффективнее. В том числе, взыскание с государственного сектора. Мы готовы предоставить всю техническую поддержку», — подчеркнул Малюська.

По данным Минюста, с системой автоматизированного ареста счетов уже работают 4 банка (первым был Приватбанк).

«Люди платят долги мгновенно, система работает идеально. Просьба другие банки также приобщаться к системе», — резюмировал министр.

Сейчас банки блокируют счета должников только после постановления суда или по требованию исполнительной службы.