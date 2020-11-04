Минфин продал ОВГЗ почти на 2 миллиарда

Министерство финансов на аукционах 3 ноября привлекло в бюджет 1,955 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне. Об этом говорится в данных Министерства.

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Что предлагали инвестору

Минфин предложил инвесторам три выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения 4 месяца, 1 год и 3 года.

Средневзвешенная доходность 4-месячных гривневых ценных бумаг составила 7,5%. От их продажи в бюджет привлечено 1,952 млрд грн, которые заплатил один банк.

На годовые ОВГЗ было подано 9 заявок под 11,5%, однако Минфин отклонил их все. Поэтому средневзвешенная доходность по этим бумагам составила 0%.

Средневзвешенная доходность трехлетних бумаг составила 10,95%. От их продажи в бюджет привлечено 2,793 млн грн (4 из 7 заявок).

По итогам аукционов в бюджет привлечено 1 млрд 955 млн 53 тыс. грн.