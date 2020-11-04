Минфин продал ОВГЗ почти на 2 миллиарда
Министерство финансов на аукционах 3 ноября привлекло в бюджет 1,955 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне. Об этом говорится в данных Министерства.
Что предлагали инвестору
Минфин предложил инвесторам три выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения 4 месяца, 1 год и 3 года.
Средневзвешенная доходность 4-месячных гривневых ценных бумаг составила 7,5%. От их продажи в бюджет привлечено 1,952 млрд грн, которые заплатил один банк.
На годовые ОВГЗ было подано 9 заявок под 11,5%, однако Минфин отклонил их все. Поэтому средневзвешенная доходность по этим бумагам составила 0%.
Средневзвешенная доходность трехлетних бумаг составила 10,95%. От их продажи в бюджет привлечено 2,793 млн грн (4 из 7 заявок).
По итогам аукционов в бюджет привлечено 1 млрд 955 млн 53 тыс. грн.
Напомним
- Минфин по результатам размещения ОВГЗ 27 октября 2020 года привлекло в государственный бюджет 395,6 млн грн. Это существенно меньше, чем на предыдущем аукционе (7,154 млрд грн).
- Национальный банк обсуждает с Министерством финансов свое участие на вторичном рынке ОВГЗ. Одна из целей – поддержание ликвидности.
- Также сообщалось, что Нацбанк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.