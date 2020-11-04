Ощадбанк официально получил нового руководителя. Наумов приступил к обязанностям

3 ноября 2020 года Сергей Наумов приступил к исполнению обязанностей председателя правления Ощадбанка. Об этом говорится в сообщении банка.

Ощадбанк официально получил нового руководителя. Наумов приступил к обязанностям

«Мы рады приветствовать Сергея Наумова, который привнесет с собой немало соответствующего опыта, и ждем на работу с ним над реализацией стратегических задач Ощада, а также над успешным достижением наших целей, поставленных правительственной стратегией государственных банков, — комментирует председатель наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апина. — Мы также благодарны Андрею Пышному за его лидерство и преданность трансформации Ощада с традиционной сберегательной кассы в современный универсальный банк».

Как выбирали

В марте 2020 года был объявлен конкурс на председателя правления Ощадбанка, но в начале мая его отменили и объявили новый.

Глава Ощадбанка Андрей Пышный решил не участвовать в конкурсе. В финал вышли пять кандидатов: Геннадий Хелемский — руководитель одного из департаментов Укргазбанка, Галина Пахачук — заместитель председателя Приватбанка, Сергей Наумов, председатель правления Пиреус Банка, Антон Тютюн — заместитель председателя Ощадбанка, Сергей Магдич — заместитель ПУМБа.

18 июня стало известно, что в конкурсе на председателя правления Ощадбанка победил действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

24 июня первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Нацбанк приветствует завершение конкурса на должность нового главы Ощадбанка и считает его состоявшимся.

Позже Печерский суд заблокировал назначение Сергея Наумова председателем правления государственного Ощадбанка по иску одного из участников конкурса Геннадия Хелемского.

15 сентября Печерский суд отменил свой вердикт о приостановлении решения наблюдательного совета Ощадбанка о признании Сергея Наумова победителем конкурса на должность председателя правления банка.

Напомним

Сергей Наумов с сентября 2014 занимает должность председателя правления Пиреус Банка МКБ. Ранее он возглавлял УкрСиббанк, затем — Правэкс-Банк.

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