Нацбанк считает, что макропоказатели для госбюджета-2021 слишком завышены
Слишком оптимистичные макроэкономические прогнозы могут привести к тому, что госбюджет недополучит 65 млрд грн в 2021 году. Такие выводы сделал Нацбанк, говорится в решении Бюджетного комитета ВР по итогам рассмотрения проекта госбюджета-2021, передает Liga.net.
Чем аргументирует
НБУ отмечает, что заложенные в основу проекта госбюджета на 2021 год отдельные макропоказатели слишком оптимистичны и завышены.
Высокий риск недовыполнения доходов связан с высоким показателем номинального ВВП и слабым курсом гривны, заложенным в проект госбюджета.
Из-за этого Нацбанк рекомендует пересмотреть доходную и расходную части госбюджета с учетом более консервативного прогноза.
В НБУ также считают, что заложенный в проект госбюджета дефицит в 6% создает риски разбалансирования экономики и является сложным для финансирования.
«Чрезмерный дефицит госбюджета на протяжении 2019-2023 годов – основным источником покрытия которого предусмотрены госзаймы – приведет к увеличению долговой нагрузки на госбюджет в 2021 году и в дальнейшем», – говорится в решении Бюджетного комитета.
Напомним
- 14 сентября Кабмин одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год. По мнению министра финансов Сергея Марченко, проект госбюджета на следующий год – реальный и сбалансированный.
- Марченко сообщил, что проект бюджета основывается на макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле.
- 18 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Раде проект госбюджета на 2021 год. Депутаты раскритиковали проект и отправили его в Бюджетный комитет.
- 3 ноября Бюджетный комитет парламента закончил подготовку проекта госбюджета на 2021 год. Комитет предлагает увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить перераспределение некоторых расходов
- Парламент рассмотрит проект госбюджета-2021 в первом чтении 5 ноября.