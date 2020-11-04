В ВР подсчитали, как «налог на Google» пополнит бюджет Украины
Принятие законопроекта о налогообложении транснациональных корпораций позволит получить до 3 млрд грн бюджетных поступлений в год. Об этом во время заседания Согласительного совета в парламенте заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев,
«Мы в комитете рассмотрели законопроект №4184 о так называемом „налоге на Google« которым мы предлагаем обложить налогом крупные транснациональные компании, предоставляющие услуги в сфере электронной коммерции. С одной стороны, он даст дополнительные поступления в бюджет от 3 млрд грн, а с другой стороны – он поставит в равные условия и наших рекламистов, и крупных иностранных рекламистов», – сказал он.
Законопроект №4184 был зарегистрирован в парламенте 2 октября.
Что нового предлагает законопроект
Документ дополняет Налоговый кодекс еще одной статьей 208 – о налогообложении электронных услуг. Согласно тексту этой статьи:
- Электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физлицам на территории Украины, облагаются НДС (20%).
- Компания-нерезидент — это компания, у которой нет в стране постоянного представительства. Для того, чтобы оказывать услуги украинцам, она должна зарегистрироваться в украинской налоговой как плательщик НДС. Это условие работает, если за предыдущий год компания поставила физлицам в Украине услуг на эквивалент 1 млн грн. Если сумма меньше, можно зарегистрироваться плательщиком НДС добровольно. Это все происходит через электронный сервис «НДС для лиц-нерезидентов».
- Если услуги предоставляются в Украине через посредника, то для этого проекта он и является поставщиком. Если посредник — тоже нерезидент, он подпадает под действие этой статьи.
- В то же время, из кодекса исключают норму о «налоге на иностранную рекламу», то есть, как поясняет замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, украинские юрлица и ФЛПы не должны будут платить 20% налога при покупке электронных услуг у иностранных компаний.
Авторы проекта в пояснительной записке приводят пример стран ЕС и РоSSии. В последней с 1 января 2017 года работает НДС для таких услуг. С тех пор плательщиками НДС в РФ зарегистрировались Apple, Google, Microsoft, Netflix, Bloomberg, Alibaba, Booking.com, отмечают авторы проекта.