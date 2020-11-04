В ВР подсчитали, как «налог на Google» пополнит бюджет Украины

Принятие законопроекта о налогообложении транснациональных корпораций позволит получить до 3 млрд грн бюджетных поступлений в год. Об этом во время заседания Согласительного совета в парламенте заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет УНИАН.

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«Мы в комитете рассмотрели законопроект №4184 о так называемом „налоге на Google« которым мы предлагаем обложить налогом крупные транснациональные компании, предоставляющие услуги в сфере электронной коммерции. С одной стороны, он даст дополнительные поступления в бюджет от 3 млрд грн, а с другой стороны – он поставит в равные условия и наших рекламистов, и крупных иностранных рекламистов», – сказал он.

Законопроект №4184 был зарегистрирован в парламенте 2 октября.

Что нового предлагает законопроект

Документ дополняет Налоговый кодекс еще одной статьей 208 – о налогообложении электронных услуг. Согласно тексту этой статьи:

Электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физлицам на территории Украины, облагаются НДС (20%).

Компания-нерезидент — это компания, у которой нет в стране постоянного представительства. Для того, чтобы оказывать услуги украинцам, она должна зарегистрироваться в украинской налоговой как плательщик НДС. Это условие работает, если за предыдущий год компания поставила физлицам в Украине услуг на эквивалент 1 млн грн. Если сумма меньше, можно зарегистрироваться плательщиком НДС добровольно. Это все происходит через электронный сервис «НДС для лиц-нерезидентов».

Если услуги предоставляются в Украине через посредника, то для этого проекта он и является поставщиком. Если посредник — тоже нерезидент, он подпадает под действие этой статьи.

В то же время, из кодекса исключают норму о «налоге на иностранную рекламу», то есть, как поясняет замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, украинские юрлица и ФЛПы не должны будут платить 20% налога при покупке электронных услуг у иностранных компаний.