Fitch присвоил предстоящему выпуску облигаций Киева рейтинг «B(EXP)»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску внутренних облигаций города Киев на 1,5 млрд грн ожидаемый долгосрочный рейтинг «B(EXP)». Об этом сообщается на сайте агентства.

Фото: finclub.net

На что обратил внимание Fitch

«Рейтинг выпуска облигаций Киева находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) города, поскольку облигации будут представлять собой приоритетные, необеспеченные обязательства, равные по очередности исполнения со всеми другими приоритетными необеспеченными обязательствами города», – отметило Fitch.

Fitch указывает, что Киев является столицей Украины и ее экономическим и финансовым центром с численностью населения под 3 млн человек и валовым городским продуктом около 23% ВВП страны.

Характеристика облигаций

В начале сентября текущего года горсовет Киева одобрил выпуск облигаций на 1,496 млрд грн.

Выпуск будет состоять из четырех серий:

«I» – на 600 млн грн с погашением до 30 марта 2021 года;

«J» – 300 млн грн с погашением до 30 апреля 2021 года;

«K» – 296 млн грн с погашением до 30 июля 2021 года;

«L» – 300 млн грн с погашением до 29 октября 2021 года.

Процентная ставка по облигациям – до 11% годовых.

Срок выплаты процентов – ежеквартально, кроме серии «I», по которой проценты будут выплачиваться ежемесячно.

Эмиссия облигаций будет осуществлена путем публичного предложения без оформления проспекта облигаций.