Верховная Рада приняла за основу законопроект о дистанционной работе

За это решение проголосовали 311 нардепов.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о дистанционной работе
Фото: LB.ua

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4051 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы".

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

За это решение проголосовали 311 нардепов.

Документ на законодательном уровне регулирует вопросы дистанционного и надомного труда.

В частности, законопроектом предлагается:

- разграничить понятия надомного труда и дистанционного труда;

- прописать понятийный аппарат и установить, что удаленная работа - это когда работа выполняется работником вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий, а надомная работа - это когда работа выполняется работником по месту его жительства или в других заранее выбранных им помещениях, характеризующихся наличием закрепленной зоны, технических средств (основных производственных и непроизводственных фондов, инструмента, приборов, инвентаря) или их совокупности;

- предусмотреть для работодателей возможность знакомить работников с приказами (распоряжениями), сообщениями и другими документами с использованием определенных в трудовом договоре средств электронной связи. Соответственно, подтверждение об ознакомлении допускается путем обмена электронными документами между собственником или уполномоченным им органом и работником;

- установить, что при заключении трудового договора о дистанционной работе работодатель знакомит работника с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором, а также с требованиями по охране труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными этим работодателем;

- предусмотреть возможность устанавливать по письменному, взаимному согласованию режим работы с саморегулирующимся временем начала, окончания и продолжительности рабочего времени в течение рабочего дня на определенный срок или бессрочно, как при приеме на работу;

- закрепить положения, по которым работодатель обязан ознакомить, не менее чем за два месяца, сотрудников с условиями и спецификой перевода на режим гибкого рабочего времени и обеспечить точный учет отработанного времени и контроль за его соблюдением;

- установить, что в случае нарушения работником принятого гибкого рабочего времени, работники могут переводиться на общеустановленный режим без предварительного, двухмесячного сообщения работодателем о таковом переводе;

- предусмотреть, что при надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации, если иное не предусмотрено в трудовом договоре;

- предоставить работнику возможность требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте по отношению к нему были предприняты действия, содержащие признаки дискриминации;

- работнику, имеющему ребенка в возрасте до 3 лет или осуществляющему уход за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, предоставляется возможность выполнять свою работу на условиях удаленной работы;

- предусмотреть заключение письменной формы договоров о полной материальной ответственности с работниками, выполняющими работу по трудовому договору о дистанционной или надомной работе, а также установить ответственность работника за ущерб, причиненный недостачей, уничтожением или повреждением оборудования и средств, предоставленных в пользование работнику для выполнения работы по договору о дистанционной или надомной работе;

- предусмотреть, что при заключении трудового договора о дистанционной работе на работодателя возлагается обязанность систематического проведения инструктажа (обучения) работников по вопросам охраны труда и противопожарной защиты, которые могут быть проведены дистанционно с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с коронавирусом. Согласно документу, упрощается оформление дистанционной работы - сотрудники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работе не приводит к каким-либо ограничениям трудовых прав или уменьшению зарплаты.

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