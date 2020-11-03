Sportbank будет сотрудничать с Таскомбанком

В декабре 2020 года sportbank начнет выпускать карты второго банка-эмитента — Таскомбанка. Об этом говорится в сообщении финучреждения, передает delo.ua.

Sportbank будет сотрудничать с Таскомбанком
Фото: kredit.te.ua

Что в планах

«Мы изначально закладывали возможность мультибанковской архитектуры. И вот, наряду с существующим банком, мы объявляем о начале работы с новым партнером. Сотрудничество существенно усилит позиции sportbank с точки зрения капитализации и ликвидности. Интеграция с новым банком-партнером — это масштабирование проекта и дополнительные возможности для клиентов.

После запуска мы сосредоточимся на обещанных сервисах, услугах и в ускоренном режиме будем анонсировать все, чего ждали наши клиенты», — сообщил СЕО sportbank Денис Сапрыкин.

После интеграции sportbank по-прежнему останется самостоятельным брендом. Команда мобильного банка сфокусируется на маркетинге, операционных процессах, клиентском сервисе и разработке программного обеспечения.

Запуск второго банка-эмитента не отразится на тарифной политике, процедуре оформления и обслуживании карт. Также sportbank продолжит сотрудничество с Окси Банком, сообщили в пресс-службе.

Что известно о sportbank

Sportbank станет первым мультибанком в Украине. Проект презентовали в октябре 2019 года. Это современный мобильный банк для украинцев, увлеченных спортом и активным образом жизни.

Банк работает без отделений, получить карту можно бесплатной курьерской доставкой или в точке выдачи.

В мобильном приложении sportbank собраны все популярные платежные услуги: кредитная карта, кредит наличными, переводы с карты на карту, платежи, лента операций, бонусы и кешбэк.

Возможности карты sportbank

Среди преимуществ карты sportbank в самом банке называют:

  • возобновляемый кредитный лимит до 100 000 грн;
  • первый льготный период до 120 дней;
  • кешбэк 10% на оплату товаров и услуг в категории «Спорт», который начисляется на собственные и кредитные средства и до 20% кешбэка на другие популярные категории.

Напомним

Таскомбанк ранее сотрудничал с первым мобильным банком в Украине monobank. Однако с 1 июня 2020 года monobank сообщил о своем решении отказаться от сотрудничества.

«У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса», — прокомментировал Олег Гороховский.

Таскомбанк основан в 1989 году и является одним из первых коммерческих банков в Украине. По размерам чистых активов он входит в двадцатку крупнейших банков Украины. С 2004 года Таскомбанк входит в состав финансово-промышленной группы «ТАС» Сергея Тигипко.

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