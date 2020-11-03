Укргазбанк получил нового главу

Наблюдательный совет Укргазбанка 2 ноября решил назначить Андрея Кравца председателем правления Укргазбанка.

Фото: ukrgasbank.com

Наблюдательный совет Укргазбанка 2 ноября решил назначить Андрея Кравца председателем правления Укргазбанка. Это решение было принято единогласно.

«Наблюдательный совет убежден, что назначение Андрея Кравца позволит обеспечить непрерывное продолжение успешной деятельности банка и будет способствовать дальнейшей консолидации позиций Укргазбанка, как одного из лидеров украинского банковского сектора», — заявили в банке.

Что известно о Кравце

После того, как Кирилл Шевченко ушел с поста председателя правления Укргазбанка, чтобы возглавить Национальный банк, обязанности председателя правления Укргазбанка с 17 июля 2020 года исполнял именно Андрей Кравец.

В течение последних пяти лет Андрей Кравец занимал должность первого заместителя председателя правления Укргазбанка, в который пришел с ВТБ Банка. Он имеет опыт работы в Минфине и НБУ.

Кравец будет продолжать выполнять обязанности председателя правления банка до согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.