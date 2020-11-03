Белорусский метзавод нарастил поставки в ЕС на 122%

Белорусский метзавод нарастил поставки в ЕС на 122%

По итогам работы за 9 месяцев 2020 года ОАО "БМЗ —управляющая компания холдинга "БМК" экспортировало в страны Европейского Союза более 200 тыс. тонн катанки, что составляет 122% к аналогичному периоду предыдущего года. Данная продукция занимает более четверти общего объема заводских отгрузок на рынок ЕС.

В текущем году БМЗ экспортировал катанку в 13 стран Европейского Союза. Существенно ее поставки возросли в Польшу, Румынию, Италию и Нидерланды, ставшие для завода самым крупным импортером данной продукции в ЕС. В 2020-м катанка также реализовывалась в Болгарию, Испанию и Словению, куда в минувшем году аналогичных отгрузок не было.

Потребителями катанки, произведеннойна БМЗ, являются европейские компании, занимающиеся производством крепежа, пружин амортизаторов для автомобильной промышленности, креплений для железной дороги и мебельных пружин. За январь-сентябрь 2020 года БМЗ произвел более 650 тыс. тонн катанки. Объем ее реализации на экспорт незначительно превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. Всего за 9 месяцев 2020-го БМЗ экспортировал катанки почти на 120 млн долл. в 23 страны мира.

МинПром по материалам Steelland

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