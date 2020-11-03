В Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCard

ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карточек.

В Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCard
Фото: itc.ua

ПриватБанк открывает в Украине выпуск платежных карточек международной системы UnionPay International.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Выпуск ПриватБанком первых украинских карточек UnionPay - это новые возможности для наших клиентов и банка в рамках интеграции в мировую финансовую систему. Эти карточки в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-Восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами. Кроме того, карты ПриватБанк UnionPay открывают украинцам новые преимущества глобального шопинга на торговых площадках - партнерах крупнейшей мировой платежной системы", - заявил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

В банке также отметили, что клиенты могут оформить бесконтактные кредитные карточки UnionPay "Универсальная" уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка.

"В ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2018 года Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности китайской платежной системы UnionPay International в Украине. UnionPay стала четвертой международной карточной платежной системой в Украине после MasterCard, Visa и American Express.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Автогаз на заправках продолжает дорожатьАвтогаз на заправках продолжает дорожать
Цены на топливо в Украине растут ежедневноЦены на топливо в Украине растут ежедневно
Приватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиардаПриватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиарда
Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергиюКабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Блок рекламы


Похожие новости
Центробанки впервые за 10 лет продают золотоЦентробанки впервые за 10 лет продают золото
Цена на нефть Brent упала ниже $38 впервые за четыре месяцаЦена на нефть Brent упала ниже $38 впервые за четыре месяца
Цены на топливо в Украине растут ежедневноЦены на топливо в Украине растут ежедневно
Средняя зарплата в Украине достигла 12 тыс грнСредняя зарплата в Украине достигла 12 тыс грн
Глава Mastercard назвал главную проблему биткоинаГлава Mastercard назвал главную проблему биткоина
В Украине обвалилось производство металлоконструкцийВ Украине обвалилось производство металлоконструкций
Долларовый долг emerging markets впервые превысил $4 триллионаДолларовый долг emerging markets впервые превысил $4 триллиона
Курс турецкой валюты впервые в истории упал ниже 8 лир за долларКурс турецкой валюты впервые в истории упал ниже 8 лир за доллар
В Украине стали жечь меньше угляВ Украине стали жечь меньше угля
НБУ впервые с июля отказался от интервенций на валютном рынкеНБУ впервые с июля отказался от интервенций на валютном рынке
Последние новости
Подгружаем последние новости