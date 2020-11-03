В Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCard

ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карточек.

ПриватБанк открывает в Украине выпуск платежных карточек международной системы UnionPay International.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Выпуск ПриватБанком первых украинских карточек UnionPay - это новые возможности для наших клиентов и банка в рамках интеграции в мировую финансовую систему. Эти карточки в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай , страны Юго-Восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами. Кроме того, карты ПриватБанк UnionPay открывают украинцам новые преимущества глобального шопинга на торговых площадках - партнерах крупнейшей мировой платежной системы", - заявил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

В банке также отметили, что клиенты могут оформить бесконтактные кредитные карточки UnionPay "Универсальная" уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка.

"В ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2018 года Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности китайской платежной системы UnionPay International в Украине. UnionPay стала четвертой международной карточной платежной системой в Украине после MasterCard, Visa и American Express.