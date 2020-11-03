Danieli построит для южнокорейской KOSCO мини-завод

Итальянская компания Danieli получила заказ от корейской Korea Steel Shapes Co. (KOSCO) на строительство мини-завода для производства арматуры размером от 10 до 57 мм.



В соответствии с проектом пятиручьевая МНЛЗ будет непосредственно соединена с высокоскоростным двухниточным прокатным станом. Как сообщает компания, за счет этого можно будет отказаться от нагревательной печи и радикально снизить эмиссию углекислого газа.



Подписание контракта было осуществлено в режиме видеоконференции. О мощности предприятия и сроках строительства пока не сообщается.



