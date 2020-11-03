Gerdau отчиталась о росте продаж в третьем квартале

Продажи и чистая прибыль бразильской компании Gerdau в третьем квартале выросли на 23% и 175% соответственно, по сравнению с тем же периодом 2019 года.



Gerdau сообщила, что к концу года заказы были полностью получены. Сталелитейный завод усиленно работает, чтобы удовлетворить потребности в ближайшие несколько месяцев, и не ожидается, что на рынке будет дефицит предложения.



Gerdau также сказала, что сильное восстановление строительной отрасли привело к росту поставок стали внутри страны. Источники на бразильском рынке сообщили, что с июля наблюдается дефицит предложения, и срок поставки был отложен на долгое время.



По заявлению строительных компаний, доставка заняла 2-3 месяца. Однако Gerdau отметила, что текущие проблемы между спросом и предложением в основном вызваны восстановлением запасов.

