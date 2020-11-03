Еврокомиссия определилась с квотами на импорт стальной продукции из Великобритании

Еврокомиссия определилась с квотами на импорт стальной продукции из Великобритании

Европейская комиссия определила размеры квот на импорт некоторых видов стальной продукции из Великобритании на первую половину 2021 г. в связи с выходом последней из ЕС.

В частности, британские компании в первом квартале смогут отправить в ЕС 114,5 тыс. т горячекатаного проката, 77,7 тыс. т холоднокатаного и 62,15 тыс. т оцинкованной стали, поровну разделенной между автолистом и прочими категориями.

Кроме того, для Великобритании выделены отдельные квоты на катанку (113,1 тыс.), фасонный прокат (23,89 тыс. т) и качественный сорт (86,7 тыс. т). Квоты на второй прокат практически такие же, как и на первый.

Также Европейская комиссия внесла несколько правок в распределение квот. Самым большим изменением стало снижение лимита на турецкую арматуру от 75 тыс. т в квартал до 58,8 тыс. т в первом квартале 2021 г. и 59,5 тыс. т во втором.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Автогаз на заправках продолжает дорожатьАвтогаз на заправках продолжает дорожать
Цены на топливо в Украине растут ежедневноЦены на топливо в Украине растут ежедневно
Приватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиардаПриватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиарда
Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергиюКабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС пересмотрит импортные пошлины для электротехнической стали из 5 странЕС пересмотрит импортные пошлины для электротехнической стали из 5 стран
Еврокомиссия предлагает установить рамки адекватной «минималки» в странах ЕСЕврокомиссия предлагает установить рамки адекватной «минималки» в странах ЕС
В США упала потребность в импортной сталиВ США упала потребность в импортной стали
Импорт в Украину растет, но только в гривне — аналитикиИмпорт в Украину растет, но только в гривне — аналитики
Интерпайп намерен осваивать новые типы трубной продукции для машиностроенияИнтерпайп намерен осваивать новые типы трубной продукции для машиностроения
Китаю прогнозируют падение импорта ЖРСКитаю прогнозируют падение импорта ЖРС
Американская Nucor построит новый стальной завод почти за 2 млрд долл.Американская Nucor построит новый стальной завод почти за 2 млрд долл.
Сталевары Ирана увеличили выпуск продукции на 9,16%Сталевары Ирана увеличили выпуск продукции на 9,16%
Турция обнулила пошлины на некоторые виды агропродукцииТурция обнулила пошлины на некоторые виды агропродукции
Канада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех странКанада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех стран
Последние новости
Подгружаем последние новости