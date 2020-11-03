Еврокомиссия определилась с квотами на импорт стальной продукции из Великобритании

Европейская комиссия определила размеры квот на импорт некоторых видов стальной продукции из Великобритании на первую половину 2021 г. в связи с выходом последней из ЕС .



В частности, британские компании в первом квартале смогут отправить в ЕС 114,5 тыс. т горячекатаного проката, 77,7 тыс. т холоднокатаного и 62,15 тыс. т оцинкованной стали, поровну разделенной между автолистом и прочими категориями.



Кроме того, для Великобритании выделены отдельные квоты на катанку (113,1 тыс.), фасонный прокат (23,89 тыс. т) и качественный сорт (86,7 тыс. т). Квоты на второй прокат практически такие же, как и на первый.



Также Европейская комиссия внесла несколько правок в распределение квот. Самым большим изменением стало снижение лимита на турецкую арматуру от 75 тыс. т в квартал до 58,8 тыс. т в первом квартале 2021 г. и 59,5 тыс. т во втором.



