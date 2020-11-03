Должники оплатили алиментов на 5 млрд гривен за 10 месяцев, - Минюст

В 2019 году с должников взыскано 6,7 млрд грн, в 2018-м - 4,6 млрд грн алиментных платежей.

За 10 месяцев 2020 года с должников взыскано пять миллиардов гривен алиментных платежей, сообщает Радио Свобода.

По данным Министерства юстиции, в случае, если задолженность одного из родителей превышает сумму платежей за три месяца - данные об этом лице вносят в Единый реестр должников. Их общее количество по стране меняется каждый день, и по состоянию на 3 ноября насчитывает почти 174 тысячи человек.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, сообщили в министерстве. Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума и может быть назначен судом в случае достаточности дохода плательщика алиментов.

С 1 июля 2020 года для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1 859 грн, с 1 декабря составит 1 921 грн. Для детей после 6 лет - сейчас 2 318 грн, с 1 декабря - 2 395 грн.

По данным Минюста, в 2019 году с должников взыскано 6,7 млрд грн, в 2018-м - 4,6 млрд грн алиментных платежей.

Закон об усилении ответственности за неуплату алиментов вступил в силу 6 февраля 2018 года. Согласно ему, лица, имеющие задолженность по алиментам за полгода, могут быть ограничены в выезде за границу, праве вождения авто, пользовании оружием. Закон предусматривает и "общественно полезные работы".

В июле прошлого года Верховная Рада проголосовала за законопроект об очередном ужесточении ответственности за неуплату алиментов. Внесенные в законодательство изменения устанавливают размеры штрафов: 20% от суммы задолженности, если она превысила сумму необходимых платежей за один год, 30% - за два года, 50% - за три года и более.

Отдельно прописана ответственность за уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, редкими, тяжелыми или онкологическими заболеваниями, или такого, который нуждается в паллиативной помощи, в течение более чем трех месяцев. За это отца или мать могут приговорить к общественно полезным работам - от 120 до 240 часов.

1 сентября Рада обязала плательщиков алиментов проводить индексацию выплат. Такое решение поддержал 321 депутат.