Должники оплатили алиментов на 5 млрд гривен за 10 месяцев, - Минюст

В 2019 году с должников взыскано 6,7 млрд грн, в 2018-м - 4,6 млрд грн алиментных платежей.

Должники оплатили алиментов на 5 млрд гривен за 10 месяцев, - Минюст
Фото: Twitter

За 10 месяцев 2020 года с должников взыскано пять миллиардов гривен алиментных платежей, сообщает Радио Свобода.

По данным Министерства юстиции, в случае, если задолженность одного из родителей превышает сумму платежей за три месяца - данные об этом лице вносят в Единый реестр должников. Их общее количество по стране меняется каждый день, и по состоянию на 3 ноября насчитывает почти 174 тысячи человек.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, сообщили в министерстве. Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума и может быть назначен судом в случае достаточности дохода плательщика алиментов.

С 1 июля 2020 года для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1 859 грн, с 1 декабря составит 1 921 грн. Для детей после 6 лет - сейчас 2 318 грн, с 1 декабря - 2 395 грн.

По данным Минюста, в 2019 году с должников взыскано 6,7 млрд грн, в 2018-м - 4,6 млрд грн алиментных платежей.

Закон об усилении ответственности за неуплату алиментов вступил в силу 6 февраля 2018 года. Согласно ему, лица, имеющие задолженность по алиментам за полгода, могут быть ограничены в выезде за границу, праве вождения авто, пользовании оружием. Закон предусматривает и "общественно полезные работы".

В июле прошлого года Верховная Рада проголосовала за законопроект об очередном ужесточении ответственности за неуплату алиментов. Внесенные в законодательство изменения устанавливают размеры штрафов: 20% от суммы задолженности, если она превысила сумму необходимых платежей за один год, 30% - за два года, 50% - за три года и более.

Отдельно прописана ответственность за уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, редкими, тяжелыми или онкологическими заболеваниями, или такого, который нуждается в паллиативной помощи, в течение более чем трех месяцев. За это отца или мать могут приговорить к общественно полезным работам - от 120 до 240 часов.

1 сентября Рада обязала плательщиков алиментов проводить индексацию выплат. Такое решение поддержал 321 депутат.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Автогаз на заправках продолжает дорожатьАвтогаз на заправках продолжает дорожать
Цены на топливо в Украине растут ежедневноЦены на топливо в Украине растут ежедневно
Приватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиардаПриватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиарда
Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергиюКабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Блок рекламы


Похожие новости
Дефицит госбюджета превысил 110 млрд грнДефицит госбюджета превысил 110 млрд грн
НСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябреНСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябре
Чистая прибыль Amazon за 9 месяцев уже превысила показатель 2019 годаЧистая прибыль Amazon за 9 месяцев уже превысила показатель 2019 года
На период локдауна Германия выделит в помощь бизнесу 10 млрд евроНа период локдауна Германия выделит в помощь бизнесу 10 млрд евро
Казна потеряла более 1 млрд долл. из-за оттока иностранных туристовКазна потеряла более 1 млрд долл. из-за оттока иностранных туристов
За 9 месяцев Украина погасила долг по внешним обязательствам более чем на 5,5 млрд долл.За 9 месяцев Украина погасила долг по внешним обязательствам более чем на 5,5 млрд долл.
За 9 месяцев Укрэнерго получила убыток 28,6 млрд грнЗа 9 месяцев Укрэнерго получила убыток 28,6 млрд грн
В ГНС рассказали, сколько налогов недоплатили кинотеатры и отели из-за карантинаВ ГНС рассказали, сколько налогов недоплатили кинотеатры и отели из-за карантина
За 9 месяцев АМКР уплатил в бюджеты всех уровней почти 5 млрд грнЗа 9 месяцев АМКР уплатил в бюджеты всех уровней почти 5 млрд грн
Из-за отказа аграриев выполнять форвардные контракты Украина может потерять $12 млрд, - УЗАИз-за отказа аграриев выполнять форвардные контракты Украина может потерять $12 млрд, - УЗА
Последние новости
Подгружаем последние новости