Предложение на мировом рынке алюминия будет превышать спрос

Предложение на мировом рынке алюминия будет превышать спрос

По прогнозу агентства Fitch Solutions, в ближайшие годы предложение на мировом рынке алюминия будет превышать спрос, но с 2021 г. избыток начнет сокращаться.

Основными источниками расширения спроса на алюминий Fitch называет автомобилестроение и строительство. По прогнозам специалистов агентства, производители электромобилей будут увеличивать потребление более легкого алюминия, замещая им листовую сталь.

Согласно расчетам Fitch, глобальный спрос на алюминий возрастет от 64,2 млн. т в 2021 г. до 78,4 млн. т в 2029 г. Средние темпы роста составят 2,6%. На 2020 и 2021 гг. агентство прогнозирует увеличение мирового производства алюминия соответственно на 2,7 и 2,0%. В то же время, потребление снизится на 1,2% в 2020 г. и прибавит 3,3% в 2021 г.

Специалисты Fitch считают, что китайская экономика в ближайшие годы резко замедлит свой рост. Вследствие этого потребление алюминия там составит в 2029 г. 39,8 млн. т против 36 млн. т в 2021 г. В то же время, Индия нарастит его до 8,7 млн. т к 2029 г. по сравнению с 2,7 млн. т в 2021 г.

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