Рада отложит введение кассовых аппаратов для ФОП до 2022 года

Верховная рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте сегодня. Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента, пишет РБК.

Что говорят в Раде

«Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год — до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект», — отметил спикер парламента.

По его словам, рассмотрение проекта должно состояться в среду, 4 ноября.

«Завтра будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть. Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом», — заявил Разумков.

Бизнес против

3 ноября 2020 года, более 1000 физических лиц-предпринимателей проводят под Верховной Радой акцию протеста, пишет Дело.

Под лозунгом «Детенизация — это цивилизация!» представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возврате всем без исключения ФОПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Напомним

С 1 января 2021 года, в Украине вступят в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенными категориями предпринимателей РРО.

Законодательные новации, инициированные главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, прошли публичные обсуждения и были поддержаны профильными ассоциациями малого бизнеса. Выйти на митинг людей вынудила информация о намерении заинтересованных бизнес-групп провести через парламентское лобби два законопроекта №3853-1 и №3853-2.

Эти документы фактически отменяют начатую реформу детенизации экономики, призванную установить жесткий государственный контроль за нелегальными финансовыми оборотами крупного бизнеса и отмывания миллиардов гривен от контрабанды через фиктивных плательщиков единого налога.

По словам предпринимателя 1 группы Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФОПовцам, через которых отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.