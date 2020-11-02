Доходы госбюджета в октябре были на 9,8% выше запланированных, - Госказначейство

В общей сложности доходы госбюджета за десять месяцев 2020 года составляли 842,31 млрд грн.

Доходы государственного бюджета в октябре 2020 года составляли 77,2 млрд грн, что на 9,8% превышает плановый показатель и на 8,5% - прошлогодний уровень.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ), информирует Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованной 2 ноября информации, общий фонд бюджета в октябре получил 65,08 млрд грн, что на 14,8% больше плана и на 6,4% превышает показатели октября-2019.

По данным ГКСУ, в целом доходы госбюджета за десять месяцев 2020 года составляли 842,31 млрд грн, что сократило отставание от плана до 0,9% с 1,5% по итогам девяти месяцев.

Еще лучше ситуация с общим фондом, который за январь-октябрь этого года получил 720,46 млрд грн, или в среднем на 0,2% меньше плана, тогда как по итогам января-сентября план был недовыполнен на 1,5%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы госбюджета-2020 за десять месяцев выросли всего на 3,9%, в том числе общего фонда - на 1,2%.