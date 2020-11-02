НСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябре

Больше всего средств на повышение зарплат получили медицинские учреждения Киева - более 216 млн грн, Днепропетровщины - более 209 млн грн и Харьковщины - 171 млн грн.

Национальная служба здоровья Украины выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябре.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Деньги получили 1596 медучреждений специализированной помощи. Больше всего средств на повышение зарплат получили медицинские учреждения города Киева - более 216 млн грн, Днепропетровской области - более 209 млн грн и Харьковской области - 171 млн грн", - говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что зарплаты увеличивают по такому расчету: врачам - на 70% от должностного оклада, определенного по 14 тарифному разряду Единой тарифной сетки, специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей - на 50% от минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам и медицинским братьям - на 25% от минимальной заработной платы. Выплаты на повышение зарплат по этому договору медицинские учреждения будут получать до конца года.

В рамках дополнительного финансирования медицинских учреждений, получивших по программе медицинских гарантий меньше денег, чем в 2019 году, НСЗУ выплатила за июль-сентябрь более 634 млн грн.

Медучреждения будут получать финансирование по дополнительному пакету дофинансирования до конца 2020 года. За это время они должны закончить реорганизацию и подготовиться к 2021 году.

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 июля выделил 7,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на повышение зарплат медицинским и другим работникам с 1 сентября.

17 марта Верховная Рада приняла закон, обязывающий Кабинет Министров ввести дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, участвующим в борьбе с эпидемией коронавируса, в размере до 200% от заработной платы.